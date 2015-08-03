Ярмоленко не покинет Киев этим летом

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поведал о трансферных событиях вокруг собственной персоны, пишет ua.tribuna.

"Да, "Сток Сити" сделал официальное предложение. Было бы интересно поиграть в АПЛ, но президент не захотел меня отпускать. Ничего страшного, у меня год контракта, я отработаю его и буду искать варианты. Считаю, что менять чемпионат Украины на АПЛ – это шаг вперед. Конечно, где-то у меня амбиции есть, хочется играть в более топовом клубе, чем "Сток Сити". Я обдумывал все за и против.