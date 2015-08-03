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    Ярмоленко не покинет Киев этим летом

    Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поведал о трансферных событиях вокруг собственной персоны, пишет ua.tribuna.
    "Да, "Сток Сити" сделал официальное предложение. Было бы интересно поиграть в АПЛ, но президент не захотел меня отпускать. Ничего страшного, у меня год контракта, я отработаю его и буду искать варианты. Считаю, что менять чемпионат Украины на АПЛ – это шаг вперед. Конечно, где-то у меня амбиции есть, хочется играть в более топовом клубе, чем "Сток Сити". Я обдумывал все за и против.
    Есть какие-то минусы, но все таки Англия – это когда каждую неделю по 50 тысяч людей на стадионе собирается, а не 5. Было бы приятно играть раз в две недели против "Челси", "МЮ", "Манчестер Сити", "Ливерпуля, "Арсенала".

    У меня была договоренность с президентом, что меня отпустят, но он не захотел этого делать. Считаю, нет смысла подписывать новый контракт с "Динамо", ведь мне уже 26. Президент говорит, что "Сток Сити" – не тот уровень для меня. Предложение англичан еще в силе, но президент не хочет отпускать. Что ж, я отработаю свой контракт. Говорю все так, как есть на самом деле", – сказал игрок.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ua.tribuna

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    03.08.2015 00:19
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    Комментарии (18)
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    ФК Зенит всея Руси
    1438550621
    Нахрена здесь эти новости. У них есть собственные утырочные сайты, на которых они тешатся такими вот му-дацкими \"новостями\" ни о чём. Причём обсуждают их как раз на правильном для таких случаев, на украинском языке.
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    Старый Пью
    1438550991
    То есть Тотттенхем позавчера за пятнашку был уткой :-) Ни капли не удивлен. ...:-)
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    chupakabra
    1438551892
    Ну Ярмола не прав, если не перейдет, год просидит поезд ушел, жаль, Ярмола рви контракт, уходи в Сток- это трамплин!!!!
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    Sergei2312
    1438552082
    Что то он переоценивает себя
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    kupryaev
    1438554989
    5 в Киеве ходят на тебя ,а 50 в Англии ..вряд ли
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    artem 81
    1438573048
    Крассафчик
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    nahan
    1438573887
    Так и не покинет Киев...
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    moment of Glory
    1438574371
    Хохлы друг друга жрут...
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    invite yupi
    1438696810
    Ну и прогнивай там дальше. Еще годок, второй и пенсия.
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    ologreds
    1694997490
    numo437598
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