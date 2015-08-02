Бердыев: «Ничья закономерна»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился мыслями после встречи третьего тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0).
«Игра была достаточно интересной, обе команды имели возможности забить. Ничья закономерна. Нам было любопытно посмотреть на себя на фоне участника Лиги Европы», – поведал наставник телекомпании «НТВ-ПЛЮС».
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