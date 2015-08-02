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    Бердыев: «Ничья закономерна»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился мыслями после встречи третьего тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0).
    «Игра была достаточно интересной, обе команды имели возможности забить. Ничья закономерна. Нам было любопытно посмотреть на себя на фоне участника Лиги Европы», – поведал наставник телекомпании «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    02.08.2015 22:42
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    Комментарии (4)
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    NK-creative
    1438544893
    Вот почему-то закралась такая мысль, что Ростов будет победителем по ничьим в чемпионате!)
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    серИт
    1438545315
    автобусник
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    Pirboy71
    1438604547
    Курбан Бекиевич, молотоккккккк!!!!!!!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997490
    numo437587
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