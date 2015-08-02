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    Кононов: «Верим в Смолова»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после матча третьего тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) прокомментировал игру своего форварда Федора Смолова, сообщает «Советский спорт».
    «Смолов очень активен, мне нравится, как он действует на поле. Когда он забьет? Не знаю, но мы в него верим и ждем голов. Ему обязательно воздастся за старание», – заявил наставник.

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2015 22:31
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    Комментарии (7)
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    серИт
    1438544407
    валерим?
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    NK-creative
    1438544829
    Сегодня реально упустил возможность распечататься.
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    морозз
    1438546804
    Был близок к успеху, но помешала перекладина!
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    Mi-Lan1899
    1438553233
    Спартак тоже когда то верил в Валеру))
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    Chelsea-1985
    1438553250
    Федя забъет в самый нужный момент)))
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1438556125
    ПЕРЕВЕДИТЕ СМОЛОВА И ДЗЮБУ В ПОЛУЗАЩИТУ...ЗАБИВАЮТ МАЛО...НО В ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ ИМ НЕ ОТКАЖЕШЬ
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    ologreds
    1694997490
    numo437585
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