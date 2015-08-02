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    • Президент «Шахтера»: «Находимся в чемпионате в неравных условиях»

    Президент «Шахтера»: «Находимся в чемпионате в неравных условиях»

    Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал украинскому телеканалу «Футбол» тот факт, что его команде приходится проводить домашние матчи УПЛ вне родных стен. Напомним, что «горняки» играют во Львове.
    «Мы ввиду этого факта находимся в неравных условиях. Сейчас наш чемпионат уже не тот, что был раньше. Если бы мы играли на «Донбасс-Арене» при своих болельщиках, то «трешка» в ворота соперника была бы им за счастье. Я поздравил президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса с победой в УПЛ в прошло сезоне. Он же не виноват, что мы проводим домашние игры во Львове. Суркис боролся, менял тренеров, но не сдавался. Это достойно уважения», – сказал Ахметов.

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    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    02.08.2015 22:28
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    Комментарии (6)
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    ФК Зенит всея Руси
    1438544040
    Вы просто заявились не в правильный Чемпионат.
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    NK-creative
    1438544188
    Там много говорили о смене формата, а воз и нынче там...
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    морозз
    1438546923
    Очень много рекламы...это отпугивает!
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    Axidan
    1438549091
    Обидно конечно, что из-за убожеского правительства страдает спорт в стране, в данном случае футбол. А ведь УПЛ подавал очень неплохие надежды в последние годы.. Надеюсь, когда-нибудь, в стране прекратится срач, и футбол снова расцветёт!
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    dzvinka
    1438589396
    а в чем проблема, перевози свою команду к своим друзьям в Донецк и играйте там ))) пожинать плоды своего успеха только тебе!
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    ologreds
    1694997490
    numo437584
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