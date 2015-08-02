Президент «Шахтера»: «Находимся в чемпионате в неравных условиях»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал украинскому телеканалу «Футбол» тот факт, что его команде приходится проводить домашние матчи УПЛ вне родных стен. Напомним, что «горняки» играют во Львове.
«Мы ввиду этого факта находимся в неравных условиях. Сейчас наш чемпионат уже не тот, что был раньше. Если бы мы играли на «Донбасс-Арене» при своих болельщиках, то «трешка» в ворота соперника была бы им за счастье. Я поздравил президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса с победой в УПЛ в прошло сезоне. Он же не виноват, что мы проводим домашние игры во Львове. Суркис боролся, менял тренеров, но не сдавался. Это достойно уважения», – сказал Ахметов.
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