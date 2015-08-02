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    Адилсон: «Дзюба специально грубо играл против меня»

    Полузащитник грозненского «Терека» Адилсон после матча третьего тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:3) прокомментировал слова нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы о том, что бразилец специально сломал ему нос.
    «Удивлен словами Дзюбы о том, что ударил его специально. Как я понимаю, специально бьют в борьбе за мяч или после свистка... В нашем случае шла борьба за выбор позиции, Дзюба предлагал себя, открывался, при этом грубо меня отталкивал. Что мне оставалось делать? Постелить ковровую дорожку? Мы оба были без мяча. Я всего лишь хотел вывернуться из его размашистых рук. После этого эпизода Дзюба умышленно играл грубо против меня. И поэтому я затем обратился к арбитру на линии. Он отвечал, что сигнализирует главному арбитру», – сказал Адилсон «Советскому спорту».

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2015 21:11
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    Комментарии (19)
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    sochi-2013
    1438543011
    Ябеды!!!!!!!!!
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    sochi-2013
    1438543068
    Ябеды!!!!!
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    Balbes77773
    1438543230
    Дзюба давно уже "мертвец",имхо...завышенная самооценка,лимит и пиар...команды ФНЛ ждут завершения сезона,чтоб подписать этого "великолепного бомбардира"
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    skainet
    1438543877
    чё за нытьё ...одному носик попортили ...против второго грубо играли ...писец бабы
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    Cergei.
    1438544300
    Дзюба думает он такой крутой! своими размашистых руками махается!И думает смотрите какой я !!!!!!!!!!!!И получил свою в нос!!!!!!!!!Будешь так махать в европе не только нос ударят!!!!Ха ха ха
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    Cэм Винчестер
    1438550613
    Жалко болельщиков Зенита, теперь за игрой этого дерева вам наблюдать.
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    Бромгексин
    1438550704
    Дзюба не тянет никак на роль основного нападающего Зенита,я так подозреваю он играет из-за лимита
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    nahan
    1438580930
    Доказать еще нужно...
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    roma819
    1438878392
    Дзюба мощный игрок!
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    ologreds
    1694997491
    numo437578
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