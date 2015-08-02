Дьяков: «На мне был 100-процентный пенальти»

Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков подвел итог воскресному матчу третьего тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:1), информирует «Чемпионат.ком».
«Это дерби. Чересчур эмоциональный матч. Ни одна из команд не хотела проигрывать, поэтому было столько эмоций, борьбы и желания добиться победы в этом матче. Что касается эпизода с неназначенным пенальти в ворота хозяев поля, то сразу жестко комментировать не хочется этот момент. Но это стопроцентный 11-метровый. Мне как футболисту, который участвовал в этом эпизоде, показалось, что было сыграно слишком жестко и точно не в мяч. В коробочку взяли. Однако нужно смотреть автор. При этом считаю, что ни один из игроков даже не пытался в мяч играть. В меня просто грубо влетели. Матч с «Локомотивом» для меня уже не был принципиальным. Но конечно, я провел прекрасный год в стане «железнодорожников», и этот клуб мне многое дал. Думаю, что сегодня была хорошая игра. Два забитых мяча, накал страстей. Это то, что нужно для дерби и болельщиков. Мы поздравили Григория Морозова с первым забитым мячом. Он — молодец! Пусть продолжает в том же духе», – заявил игрок.
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