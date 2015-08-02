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    Дьяков: «На мне был 100-процентный пенальти»

    Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков подвел итог воскресному матчу третьего тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:1), информирует «Чемпионат.ком».
    «Это дерби. Чересчур эмоциональный матч. Ни одна из команд не хотела проигрывать, поэтому было столько эмоций, борьбы и желания добиться победы в этом матче. Что касается эпизода с неназначенным пенальти в ворота хозяев поля, то сразу жестко комментировать не хочется этот момент. Но это стопроцентный 11-метровый. Мне как футболисту, который участвовал в этом эпизоде, показалось, что было сыграно слишком жестко и точно не в мяч. В коробочку взяли. Однако нужно смотреть автор. При этом считаю, что ни один из игроков даже не пытался в мяч играть. В меня просто грубо влетели. Матч с «Локомотивом» для меня уже не был принципиальным. Но конечно, я провел прекрасный год в стане «железнодорожников», и этот клуб мне многое дал. Думаю, что сегодня была хорошая игра. Два забитых мяча, накал страстей. Это то, что нужно для дерби и болельщиков. Мы поздравили Григория Морозова с первым забитым мячом. Он — молодец! Пусть продолжает в том же духе», – заявил игрок.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 19:24
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    Комментарии (8)
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    GINSTOP
    1438533096
    Да=да
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    Viola
    1438533228
    молодец сознался
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    Greiba
    1438539990
    Арбитр всесоюзной категории, независимый эксперт по вопросам судейства Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева в матче «Локомотив» - «Динамо». Что касается мяча, забитого «Локомотивом», офсайда там не было и Чорлука чисто выходил на ворота. Гол правильный. Что касается момента, когда Ионов выходил справа к воротам «железнодорожников» и его цепляли за ногу, этот момент был на усмотрение судьи. Таким образом, у «Динамо» больше претензий к Карасёву. По моменту с участием Дьякова, который просил пенальти, одиннадцатиметрового там не было», - рассказал Левитин
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    RMUKMU
    1438544525
    Видел как мяч в штрафной Динамо попал в руку Дьякову.
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    nahan
    1438580627
    Все вопросы к Карасеву.
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    alex-76
    1438587825
    Не прав ты Виталя....
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    ologreds
    1694997491
    numo437568
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