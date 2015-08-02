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    Яровинский: «У Базелюка безоблачное будущее»

    Глава селекционного отдела московского ЦСКА Олег Яровинский пролил свет на будущее нападающего команды Константина Базелюка, от которого недавно отказалась краснодарская «Кубань», взявшая его в аренду, сообщает «Чемпионат.ком».
    «Думаю, будущее Константина Базелюка безоблачное. Хочется верить в это. Сейчас футболистом интересуются три клуба. Один из российской Премьер-Лиги, два из — первого дивизиона. На данный момент я не готов назвать эти команды, всему свое время», – сказал функционер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 19:13
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    Комментарии (5)
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    eugen-han
    1438533142
    на просмотре в крыльях уже побывал,что дальше......посмотрим.
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    VIPded
    1438534771
    Пипец какое безоблачное... (((
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    Miha
    1438539795
    Ага, такое безоблачное, что не знаете куда его деть...
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    Cэм Винчестер
    1438550184
    Никому он, нахрен не нужен
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    ologreds
    1694997492
    numo437566
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