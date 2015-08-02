Яровинский: «У Базелюка безоблачное будущее»

Глава селекционного отдела московского ЦСКА Олег Яровинский пролил свет на будущее нападающего команды Константина Базелюка, от которого недавно отказалась краснодарская «Кубань», взявшая его в аренду, сообщает «Чемпионат.ком».





«Думаю, будущее Константина Базелюка безоблачное. Хочется верить в это. Сейчас футболистом интересуются три клуба. Один из российской Премьер-Лиги, два из — первого дивизиона. На данный момент я не готов назвать эти команды, всему свое время», – сказал функционер. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!