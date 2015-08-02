«Арсенал» – «Челси»: составы команд

Стали известны заявки команд на матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Челси».

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Окслэд-Чэмберлен, Озил, Рэмси, Уолкотт.

Запасные: Мартинес, Дебюши, Гиббс, Габриэль, Артета, Айуоби, Жиру.

«Челси»: Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри, Аспиликуэта, Матич, Фабрегас, Рамирес, Виллиан, Азар, Реми.

Запасные: Бегович, Зума, Микел, Оскар, Куадрадо, Мозес, Фалькао.