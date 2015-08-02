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    «Арсенал» – «Челси»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Челси».
    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Окслэд-Чэмберлен, Озил, Рэмси, Уолкотт.
    Запасные: Мартинес, Дебюши, Гиббс, Габриэль, Артета, Айуоби, Жиру.
    «Челси»: Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри, Аспиликуэта, Матич, Фабрегас, Рамирес, Виллиан, Азар, Реми.
    Запасные: Бегович, Зума, Микел, Оскар, Куадрадо, Мозес, Фалькао.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Twitter

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    02.08.2015 16:23
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    Комментарии (17)
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    Baur1989
    1438523846
    По моему победить Арсенал))))))))))))
    Ответить
    artem 81
    1438523940
    Челси победа 4-1
    Ответить
    Baur1989
    1438523955
    На букмекерском за Арсенала дает 2.7 коеф Я поставил 10тысяч на Арсенал
    Ответить
    artem 81
    1438523971
    Первый гол Куадрадо
    Ответить
    ManUtd1972
    1438524306
    Уолкотт
    Ответить
    s_u_a_r_e_z__(9)
    1438524344
    мнебы очен хотелос чтобы Фалькао вышел и забил первы гол
    Ответить
    7Alik7
    1438528226
    реми и фалькао
    Ответить
    POLTARAWKA
    1438529440
    Рамирес забьет
    Ответить
    Mr Siberian
    1438629466
    Жалко только Санчеса не было...
    Ответить
    ologreds
    1694997492
    numo437552
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