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    Кобелев: «Не хотим терять этот чемпионат»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в целом остался доволен игрой команды и посетовал на судейство в исполнении Сергея Карасева в матче 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом», который завершился со счетом 1:1.
    «Первый тайм получился сугубо тактическим. Две команды играли закрыто, мы больше контролировали мяч. Давление оказывали, не хватало остроты впереди. После перерыва все изменилось. «Локомотиву» нужно было бежать вперед, мы ввязались в контратакующую игру. Тайм мне не очень понравился, в концовке подсели. Эта открытая игра «Локомотиву» в концовке удавалась получше. Хотя в самом конце Карасев не увидел чистый штрафной. Наверное, увидел, как Вальбуэна с этого же места попал в штангу, и передумал.
    С точки зрения игры старт неплохой. Все три игры вели в счете, не хватает собранности пока что. Все три матча у нас был разный состав. Мы строим новую команду и должны ставить молодых ребят в состав, но не хотим терять и этот чемпионат», — подвел итог Кобелев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 16:13
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    Комментарии (12)
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    крылья самарские
    1438521647
    Пока будет строить пол чемпионата пройдёт
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    серИт
    1438521919
    ну стройте епты
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1438521971
    ПОКА ИСПОЛЬЗУЕШЬ БАГАЖ СТАСА...ПОСМОТРИМ ...ЧТО САМ ВЫСТРОИШЬ
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1438522033
    ПОКА ИСПОЛЬЗУЕШЬ БАГАЖ СТАСА...ПОСМОТРИТ ...ЧТО САМ ВЫСТРОИШЬ
    Ответить
    PTZevolution
    1438522298
    "Хотя в самом конце Карасев не увидел чистый штрафной. Наверное, увидел, как Вальбуэна с этого же места попал в штангу, и передумал" Совпадение!?
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    Neuturungal
    1438524363
    Еще я мог бы добавить, что Тарасов, как всегда, наиграл на две карточки. но желтые от Карасева получали только игроки Динамо (я не люблю Динамо и отмечаю это беспристрастно). Когда смотрел, вспоминал матч Шальке-Порту в 2014 г. и то, что писали в Европе по поводу Карасева, тот факт что он чуть ли не единственный арбитр УЕФА в России (протеже лично Платини), коррупционные процессы в ФИФА, и прочую дрянь. Хотелось думать только о футболе, когда смотришь футбол. Но пока судят такие как Карасев разве это возможно?
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    rifcenter вернулся
    1438525387
    При Черчесове все норм было и зачем то испортили все
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    eugen-han
    1438528769
    надо сказать,что команда при кобелеве заиграла в другой футбол,более зрелищный,но ведь так можно отыграть весь чемпионат,и при этом в ущерб результату терять очки,показывая опять же эффектный,но не совсем эффективный футбол.
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    nahan
    1438580106
    Динамо в целом неплохо сыграло с Локо.
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    ologreds
    1694997492
    numo437551
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