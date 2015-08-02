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    «Ливерпуль» предлагает 15 миллионов фунтов за Черышева

    Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев все еще может перейти в «Ливерпуль». Английский клуб ранее уже получил отказ, однако главный тренер испанской команды Рафаэль Бенитес больше не видит возможности для 24-летнего игрока выходить в составе, и поэтому готов рассмотреть варианты с его продажей.
    «Ливерпуль» в данный момент готов предложить 15 миллионов фунтов за игрока сборной России, «Вильярреал», который также претендует на футболиста, пока не готов потратить такую сумму.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.08.2015 15:33
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    Комментарии (20)
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    Это армия сынок
    1438520641
    Чуть еще выторговать с них , и продавать быстро, пока он распиаренный ( у наших игроков менталитет не тот , не могут они ровно играть и расти ,нет спортивной гордости что ли )
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    Goll-Futboll
    1438524880
    Там будет играть постоянно
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    sagittarius27
    1438527392
    я за чтоб Черышев перешел в Ливерку
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    eugen-han
    1438529316
    слишком много,наверное вдвое более реальной трансферной цены этого игрока,но им виднее.....может думают в перспективе наварятся на перепродаже.
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    siberon
    1438530373
    мда, что-то крутовато 15 млн за полировщика скамьи. рискованное предложение с учётом отсутствия практики у Дена в Англии.
    Ответить
    dzvinka
    1438535307
    бред... Коноплянку который уже в товарняках за Севилью обостряет и отдает голевые в кажом матче не взяли как свободного агента, а какогото Черышева за 15 лямов... бред.
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    DeR_Fan
    1438536145
    Нужно переходить,в Реале у него меньше шансов
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    P0rter
    1438545365
    Идеальный клуб для Черышева. Да и приятно будет посмотреть за своего игрока в такой команде.
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    anfield1984
    1438583701
    Дороговато.
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    ologreds
    1694997493
    numo437547
    Ответить
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