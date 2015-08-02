«Ливерпуль» предлагает 15 миллионов фунтов за Черышева

Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев все еще может перейти в «Ливерпуль». Английский клуб ранее уже получил отказ, однако главный тренер испанской команды Рафаэль Бенитес больше не видит возможности для 24-летнего игрока выходить в составе, и поэтому готов рассмотреть варианты с его продажей.





«Бомбардир» дарит подарки! «Ливерпуль» в данный момент готов предложить 15 миллионов фунтов за игрока сборной России, «Вильярреал», который также претендует на футболиста, пока не готов потратить такую сумму.