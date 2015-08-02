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    • Владелец «Халла»: «В футбольной ассоциации Англии решения принимают дилетанты»

    Владелец «Халла»: «В футбольной ассоциации Англии решения принимают дилетанты»

    Владелец «Халл Сити» египтянин Асем Аллам раскритиковал футбольную ассоциацию Англии, которая заблокировала переименование клуба в «Халл Тайгерз».
    «Это очень печально, что решение в этих вопросах принимают дилетанты. Чтобы стать популярными, нам нужно заниматься маркетингом, и чем короче будет наше название, тем лучше. Посмотрите на Google, Apple, Twitter. Нельзя на что-то рассчитывать, если твое название «Футбольный Клуб Халл Сити Тайгерз». Это не может закончиться ничем хорошим», — заявил Аллам.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: BBC

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    02.08.2015 14:08
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    Комментарии (5)
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    NK-creative
    1438514327
    Прочитал владелец Халка, долго пытался понять в чем дело)
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    kidd-75
    1438515300
    Владелец «Халла»: «В футбольной ассоциации Англии решения принимают дилетанты» В Россию приезжай
    Ответить
    Portugal_fan7
    1438516158
    В принципе прав.
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    VIPded
    1438516524
    Шо, это разве не эксклюзив РФС???
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    ologreds
    1694997494
    numo437539
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