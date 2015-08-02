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    • Кобелев: «Люблю игры с принципиальными соперникам, на них настраивать не надо»

    Кобелев: «Люблю игры с принципиальными соперникам, на них настраивать не надо»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев дал свой комментарий перед матчем 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
    «Люблю игры с принципиальными соперниками: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и так далее. На эти игры настраивать не надо. Ребята и так горят желанием выйти и сыграть. Поэтому даже предпочитаю успокаивать ребят перед этими играми», — резюмировал Кобелев перед началом матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 13:44
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    Комментарии (4)
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    VIPded
    1438512538
    Это в Динамо-то сейчас \"ребята желанием горят\"? Ну-ну...)))
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    NK-creative
    1438513889
    Блин, за такие деньги их бедолашных оказывается еще и настраивать надо, уговаривать...
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    Portugal_fan7
    1438516295
    Динамо должен уже показать результат , в этом матче или в этом сезоне, должна появится стабильность , иначе никак.
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    ologreds
    1694997494
    numo437538
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