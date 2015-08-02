Черевченко: «Набрали 6 очков, но можно набрать 9»

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко дал свой комментарий перед началом дерби с «Динамо» в рамках 3-го тура РФПЛ.
«В первых матчах показали командную игру, что и дало результат. Набрали 6 очков, но можно набрать 9 очков – поэтому есть к чему стремиться. Отношусь к слову дерби скептически. Просто играют две московские команды. Конечно, это подхлестывает. Надеюсь, будет полный стадион, и это поможет нашей команде», — заявил наставник «железнодорожников».
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