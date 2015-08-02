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    «Локомотив» – «Динамо»: составы команд

    Стали известны заявки команд на центральный матч 3-го тура между московскими «Локомотивом» и «Динамо».
    «Локомотив»: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев, Тарасов, Буссуфа, Самедов, Касаев, Шкулетич.
    Запасные: Коченков, Лантратов, Михалик, Янбаев, Фернандеш, Майкон, Логашов, Ндинга, Миранчук Ал., Баринов.
    «Динамо»: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов, Соснин, Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.
    Запасные: Шунин, Лещук, Ротенберг, Живоглядов, Данилкин, Бюттнер, Левин, Катрич, Ташаев, Джуджак, Ванкер, Обольский.

    Источник: РПЛ

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    02.08.2015 12:47
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    Комментарии (7)
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    My_Liverpool
    1438509633
    Совсем обрусело динамо
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    Димас987
    1438509783
    думаю локо выиграет
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    makkie
    1438511112
    У Динамо всего 2 легионера. И без нападающих видимо сегодня.
    Ответить
    alexkover
    1438512233
    Зобнин новый Денисов
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    Cynic
    1438514259
    Дно должно проиграть
    Ответить
    Portugal_fan7
    1438519574
    Кобелев хочет подогнать состав для сборной.
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    ologreds
    1694997494
    numo437533
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