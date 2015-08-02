«Локомотив» – «Динамо»: составы команд

Стали известны заявки команд на центральный матч 3-го тура между московскими «Локомотивом» и «Динамо».
«Локомотив»: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев, Тарасов, Буссуфа, Самедов, Касаев, Шкулетич.
Запасные: Коченков, Лантратов, Михалик, Янбаев, Фернандеш, Майкон, Логашов, Ндинга, Миранчук Ал., Баринов.
Запасные: Коченков, Лантратов, Михалик, Янбаев, Фернандеш, Майкон, Логашов, Ндинга, Миранчук Ал., Баринов.
«Динамо»: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов, Соснин, Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.
Запасные: Шунин, Лещук, Ротенберг, Живоглядов, Данилкин, Бюттнер, Левин, Катрич, Ташаев, Джуджак, Ванкер, Обольский.
Запасные: Шунин, Лещук, Ротенберг, Живоглядов, Данилкин, Бюттнер, Левин, Катрич, Ташаев, Джуджак, Ванкер, Обольский.
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