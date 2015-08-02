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    ЦСКА попробует подписать Барбозу

    Московский ЦСКА готов отдать 15 миллионов евро за нападающего «Сантоса» и молодежной сборной Бразилии Габриэла Барбозу, сообщает Lancenet.
    Тем не менее, вероятность успешно осуществить эту сделку не сильно велика. За 18-летним Барбозой уже на протяжении нескольких лет пристально наблюдают европейские гранды, а в Бразилии уверены, что молодой футболист должен повторить путь нападающего «Барселоны» Неймара, в свое время также выступавшего за «Сантос».

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Lancenet

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    02.08.2015 12:25
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    Комментарии (30)
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    Forza Mian!
    1438515603
    Хороший игрок
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    smoky1993
    1438517656
    уже взяли молодого негра и что? странберг на скамье сидит бананы лопает ....
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    maxim81413
    1438520108
    знать бы еще кто это, и почему таких денег стоит
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    Shaft
    1438527093
    А чего вы раскудахтались? В ЦСКА хронически не хватает классного негра на острие. Без такого клуб уже более 10 лет не может существовать. Нет негра на острие - нет игры в принципе и ЦСКА смотрится ни о чем.
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    siberon
    1438529286
    толковый парнишка, только молодой для ЦСКА. долго из него Неймара лепить в россии
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    SHMEL
    1438532531
    Уже опровержение от Бабаева было.
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    Sergstro
    1438538910
    Норм
    Ответить
    CSKA75875
    1438576982
    Витиньо2
    Ответить
    NoN141
    1438589962
    Фейк...
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    ologreds
    1694997494
    numo437530
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