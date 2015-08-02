ЦСКА попробует подписать Барбозу

Московский ЦСКА готов отдать 15 миллионов евро за нападающего «Сантоса» и молодежной сборной Бразилии Габриэла Барбозу, сообщает Lancenet.

Тем не менее, вероятность успешно осуществить эту сделку не сильно велика. За 18-летним Барбозой уже на протяжении нескольких лет пристально наблюдают европейские гранды, а в Бразилии уверены, что молодой футболист должен повторить путь нападающего «Барселоны», в свое время также выступавшего за «Сантос».