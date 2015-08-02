Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Галатасарай» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Днепра»

    «Галатасарай» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Днепра»

    Защитник «Днепра» Дуглас находится в сфере интересов «Галатсарая» и «Лацио». Турецкий гранд уже сделал украинцам предложение о покупке игрока за 3,5 млн евро, однако получил отказ.

    Днепропетровцы планируют выручить с продажи 25-летнего бразильца не менее 6 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время «Галатасарай» обратится к «Днепру» с более выгодным предложение о покупке футболиста. Итальянцы же пока не начинали переговоров с украинцами, так как рассматривают Дугласа в качестве альтернативного варианта.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: fanatik.com.tr

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 09:44
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    gооdbуegооdbоу
    1438497977
    Не продавать
    Ответить
    Portugal_fan7
    1438498923
    Уже раскупили немало игроков Украинских клубов , Дугласа не надо продавать.
    Ответить
    SD-Podonok
    1438502011
    Дніпру більше нікого продавати не треба! Без Коноплянки важко буде в атаці, а без Дугласа - в обороні.
    Ответить
    Izumik
    1438503948
    НЕ ХОЧУ НИКОГО ОБИЖАТЬ!!!но реальность такова=у иберейца Коломойского щас каждый лям на счету,ПриватБанк шатается,Одессу Саакашвили отжимает и т.д.т.п.+ПРИВАТИЗАЦИЯ СКОРО,деньги понадобятся на перераспределение активов!!!какой там нах Днепр?!если он Коноплянке сверх контракта пару лямов личного долга ещё предьявил,ну типа по понятиям!...хоть и плачет Мирон без игроков,но Беня продаст ВСЕХ,КОГО СМОЖЕТ,ибо Иуда...и это факт...
    Ответить
    batik7_real_madrid_
    1438505894
    С деньгами у Днепра не очень. вполне могут продать.
    Ответить
    ologreds
    1694997495
    numo437514
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+