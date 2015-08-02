«Галатасарай» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Днепра»

Защитник «Днепра» Дуглас находится в сфере интересов «Галатсарая» и «Лацио». Турецкий гранд уже сделал украинцам предложение о покупке игрока за 3,5 млн евро, однако получил отказ.

Днепропетровцы планируют выручить с продажи 25-летнего бразильца не менее 6 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время «Галатасарай» обратится к «Днепру» с более выгодным предложение о покупке футболиста. Итальянцы же пока не начинали переговоров с украинцами, так как рассматривают Дугласа в качестве альтернативного варианта.