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    «Сандерленд» начал переговоры по Пато

    Нападающий «Коринтианса» Алешандре Пато может продолжить карьеру в «Сандерленде». В английской команде бразилец может заменить Коннора Уикхэма, который близок к переходу в «Кристал Пэлас».

    Клубы уже вступили в переговоры, «Коринтианс» просит за футболиста 5 млн фунтов, а англичане решают, стоит ли отдавать такие деньги за футболиста.
    Ранее президент «Коринтианса» Роберто Де Андраде сказал, что его клуб «молится день и ночь в надежде продать Пато».
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.08.2015 08:27
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    Комментарии (6)
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    Portugal_fan7
    1438494026
    Ждем его возвращения в Европу , слишком рано сдулся.
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    juventus87_87
    1438503057
    Пато еще покажет себя,игрок талантливый,быстрый и техничный,зря Ливерпуль его не купил.
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    juventus87_87
    1438503117
    Пато еще покажет себя,игрок талантливый,быстрый и техничный,зря Ливерпуль его не купил,а купили двух бельгийцев
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    batik7_real_madrid_
    1438506440
    Как же хочется , чтобы он заиграл в Сандерленде и вернулся бы в топ клуб.
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    invite yupi
    1438699194
    Круто было бы.
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    ologreds
    1694997495
    numo437508
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