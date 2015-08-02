«Сандерленд» начал переговоры по Пато

Нападающий «Коринтианса» Алешандре Пато может продолжить карьеру в «Сандерленде». В английской команде бразилец может заменить Коннора Уикхэма, который близок к переходу в «Кристал Пэлас».

Клубы уже вступили в переговоры, «Коринтианс» просит за футболиста 5 млн фунтов, а англичане решают, стоит ли отдавать такие деньги за футболиста.

Ранее президент «Коринтианса» Роберто Де Андраде сказал, что его клуб «молится день и ночь в надежде продать Пато».