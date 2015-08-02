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    Мбокани покинул расположение киевского «Динамо»

    Конголезский форвард киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани в своем Instagram опубликовал фото без надписи, на которой игрок в аэропорту с вещами готовится к вылету.

    Напомним, Мбокани весной начал конфликтовать с главным тренером команды Сергеем Ребровым из-за непопадания в стартовый состав, считая себя «лучшим игроком команды», после чего заявил, что хочет сменить клубную прописку. Интерес к конголезцу приписывают английским и бельгийским клубам.
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    Источник: СПОРТ.UA

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    02.08.2015 07:53
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    Комментарии (7)
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    Portugal_fan7
    1438494225
    Никто не должен считать свое мнение важнее мнения тренера!
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    Lucifer_Barca
    1438494640
    вообще ничего не показал, он лучший :)))
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    Аvi-8
    1438494755
    Что за бред? Он был на обследование в Бельгии и опубликовал фото вылета в Киев.
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    Lampard87
    1438495030
    Жаль,что Динамо в минусе останется,если продадут((Цена на него очень упала(
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    gооdbуegооdbоу
    1438496444
    Это не киевский аэропорт
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    Lazio-Kiev
    1438498219
    Это демонстрация намерений, а не реальный отъезд.
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    ologreds
    1694997495
    numo437505
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