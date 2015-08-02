Андрей Семенов: «Нос Дзюбе сломал не я»

Защитник «Терека» Андрей Семенов раскритиковал игру своей команды в матче против «Зенита». Также игрок сообщил, что не наносил травму Артеме Дзюбе.



«Можно сказать, хорошо, что так легко отделались, всего 0:3. Играли как-то несобранно, практические все моменты сами себе привозили.



Часто приходится играть против Дзюбы – так что знаю, как он играет. У Дзюбы сломан нос? Это точно не в борьбе со мной», – приводит слова Семенова «Советский спорт»