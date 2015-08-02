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    Андрей Семенов: «Нос Дзюбе сломал не я»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов раскритиковал игру своей команды в матче против «Зенита». Также игрок сообщил, что не наносил травму Артеме Дзюбе.


    «Можно сказать, хорошо, что так легко отделались, всего 0:3. Играли как-то несобранно, практические все моменты сами себе привозили.

    Часто приходится играть против Дзюбы – так что знаю, как он играет. У Дзюбы сломан нос? Это точно не в борьбе со мной», – приводит слова Семенова «Советский спорт»

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2015 06:45
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    Комментарии (8)
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    OLESOCC
    1438492808
    Лучше бы ему язык сломали!
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    порт
    1438493021
    Семёнов, а водку пить будешь?
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    Cergei.
    1438500804
    во что играет на то и на поролся!!!Чувак
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    makkie
    1438501670
    Дзюба уже нажаловался - это Маурисио =)
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    Sanyaloko2002
    1438504008
    Наконец-то этому выскочке носяру сломали,восточные единоборства не помогли,Артем?))
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    vaha994
    1438525282
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    ologreds
    1694997496
    numo437498
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