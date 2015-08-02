Виллаш-Боаш: «Должны были побеждать «Терек» крупнее»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением об игре третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0).
«Все действовали хорошо и с точки зрения индивидуальной, и с точки зрения командой работы. С учетом того количества шансов, которые мы создали, мы должны были побежать 4:0 или 5:0. У нас были возможности для этого. Поражение рано или поздно случится, но мы должны отдалить этот момент. Я не буду говорить, что мы выиграем пять из пяти первых матчей, я не сумасшедший. Но мы сделаем все возможное, чтобы победить», – заявил португалец.
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