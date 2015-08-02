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    Виллаш-Боаш: «Должны были побеждать «Терек» крупнее»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением об игре третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0).
    «Все действовали хорошо и с точки зрения индивидуальной, и с точки зрения командой работы. С учетом того количества шансов, которые мы создали, мы должны были побежать 4:0 или 5:0. У нас были возможности для этого. Поражение рано или поздно случится, но мы должны отдалить этот момент. Я не буду говорить, что мы выиграем пять из пяти первых матчей, я не сумасшедший. Но мы сделаем все возможное, чтобы победить», – заявил португалец.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 01:24
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    Комментарии (6)
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    ФК Зенит всея Руси
    1438472745
    Значит тренер не смог развить в своих футболистах \"инстинкт убийцы\". Поэтому и в Кубке \"Арсеналу\" проиграли, и ряд других матчей где обязаны были добивать сразу.
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    Харченко
    1438474130
    Не зарывайся, АВБ. Впереди Европа, там покажи себя и команду.
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    DesperaDoDosya
    1438479393
    Давай Боаш тащи Зенит к требл
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    andreika20133
    1438486350
    С днем ВДВ всех и самый лучший клуб.
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    ologreds
    1694997496
    numo437492
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