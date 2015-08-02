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    Бубнов: «Локомотив» справится с «Динамо»

    Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился ожиданиями от воскресного поединка третьего тура РФПЛ «Локомотив» – «Динамо». «Бомбардир» предложит вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию матча.
    «Работа Игоря Черевченко приятно удивляет. Человек взял Кубок, проиграл Суперкубок в гостях чемпиону лишь в серии пенальти, а в чемпионате привез с выезда шесть очков из шести! Выходит, наши молодые тренеры могут давать результат и нормально работать с командой. Не обязательно приглашать иностранцев за сумасшедшие деньги. Думаю, в игре с «Динамо» железнодорожники обязаны побеждать — по составу они ничуть не слабее соперника. Команда в хорошей форме, не случайно дожала «Анжи» в концовке. Справятся и с «Динамо». А в чемпионате если так пойдет и дальше, можно попробовать побороться за медали. О чемпионстве думать не приходится, но о борьбе за третье место — вполне», – заявил Бубнов.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sportbox.ru

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    02.08.2015 01:06
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    Комментарии (20)
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    серИт
    1438472360
    дуойка каклу бубе
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    Харченко
    1438474307
    Раз Бубнов так утверждает, значит победит Динамо 2:0.
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    Диктор
    1438478705
    Согласен-раз Бубнов так сказал-Динамо выиграет.
    Ответить
    zra78
    1438488962
    Походу бубен угадает в этот раз результат
    Ответить
    antonovv
    1438494112
    2:1 2:0 1:0 локо выиграет ну скорее всего снова 3:1
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    Aslan Akkalaev
    1438498993
    когда же умолкнет звон бубенца?!
    Ответить
    Cergei.
    1438501251
    Александр ты что то напутал в Локомотиве одни бараны а в Диномо игроки!!!!!!!!!!!!
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    eugen-han
    1438509390
    там ничья маячит,но кто-то из этих клубов всё же может выиграть,исключив равенство примерно одинаковых по уровню команд.
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    Поц
    1438510060
    Ничья будет. Дядя Саша недооценивает Динамо. Может обида до сих пор гложет, что его оттуда выставили?
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    ologreds
    1694997497
    numo437489
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