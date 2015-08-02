Бубнов: «Локомотив» справится с «Динамо»

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился ожиданиями от воскресного поединка третьего тура РФПЛ «Локомотив» – «Динамо». «Бомбардир» предложит вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию матча.
«Работа Игоря Черевченко приятно удивляет. Человек взял Кубок, проиграл Суперкубок в гостях чемпиону лишь в серии пенальти, а в чемпионате привез с выезда шесть очков из шести! Выходит, наши молодые тренеры могут давать результат и нормально работать с командой. Не обязательно приглашать иностранцев за сумасшедшие деньги. Думаю, в игре с «Динамо» железнодорожники обязаны побеждать — по составу они ничуть не слабее соперника. Команда в хорошей форме, не случайно дожала «Анжи» в концовке. Справятся и с «Динамо». А в чемпионате если так пойдет и дальше, можно попробовать побороться за медали. О чемпионстве думать не приходится, но о борьбе за третье место — вполне», – заявил Бубнов.
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