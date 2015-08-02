Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Слуцкий: «Во втором тайме подсели физически»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги поединку третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0).
    «Два очень разных тайма, то же самое было и в Самаре. Первый тайм очень качественный с огромным количеством моментов, во втором и уровень движения, и взаимодействия оставляли желать лучшего. Можем быть довольными, учитывая, как события развивались во втором тайме. И физически подсели, все-таки в прошлой игре очень многое позволили сопернику, где-то неправильные решения принимали», – приводит слова наставника «Р-Спорт».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    petlyra
    1438465306
    Что-то рано вы подсели. Чемпионат только начался, а еще готовились к ЛЧ, не вчера-же узнали.
    Ответить
    Диктор
    1438465860
    Да слабые вы-че там говорить.Спасибо Гинеру.
    Ответить
    KINGSof10
    1438465999
    «Во втором тайме подсели физически» ,слава Богу Анжи это не Спарта, Спарта это космос, клоун кабинетный
    Ответить
    Valar Morghulis
    1438468252
    В Праге будет весело)
    Ответить
    Диктор
    1438478766
    И этого клоуна в тренера сборной хотят-маразм полнейший.
    Ответить
    Mi6
    1438490636
    Лёня, дуй в сборную
    Ответить
    Cergei.
    1438508706
    начинаешь понимать!В чем причина!И этого хотят поставить тренером России!!!!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997497
    numo437485
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+