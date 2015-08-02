Слуцкий: «Во втором тайме подсели физически»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги поединку третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0).
«Два очень разных тайма, то же самое было и в Самаре. Первый тайм очень качественный с огромным количеством моментов, во втором и уровень движения, и взаимодействия оставляли желать лучшего. Можем быть довольными, учитывая, как события развивались во втором тайме. И физически подсели, все-таки в прошлой игре очень многое позволили сопернику, где-то неправильные решения принимали», – приводит слова наставника «Р-Спорт».
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