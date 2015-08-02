Фернандес: «Слуцкий просит постоянно играть в атаку»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился комментариями после матча третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0), передает «Р-Спорт».
«Игра была очень сложной. Для нас это был второй матч за неделю. Соперники развивали очень быстрые и компактные атаки. В первом тайме мы должны были забивать еще, но не получилось, а во втором соперник пошел вперед, и нам пришлось непросто, но мы справились и одержали заслуженную победу. Тренер просит меня все время подключаться в атаку. Бибрас Натхо выдал мне отличный пас, у меня получился хороший удар, и я очень рад этому голу», – заявил бразилец.
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