Семин: «Мои игроки молодцы: у ворот не прятались»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин поделился мыслями после матча третьего тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1).

«В субботу у нас была команда, которая может выигрывать. Есть проблемы в реализации и психологическом состоянии. Третье поражение подряд случилось. Не было против ЦСКА уверенности, зато была спешка. Все равно футболисты «Анжи» молодцы, они именно играли против армейцев, а не прятались возле ворот. Причем действовали на равных. У нас были шансы уехать отсюда не без очков», – сказал тренер в эфире «НТВ-ПЛЮС».