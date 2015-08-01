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    Дзюба может сыграть с «Уфой»

    Как сообщили в эфире «НТВ-ПЛЮС», нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, получивший перелом носа в матче третьего тура РФПЛ против «Терека» (3:0), имеет шансы сыграть в четвертом туре против «Уфы». Это будет зависеть от того, насколько успешно пройдет операция. Если игрок и выйдет на поле, то только в специальной защитной маске.
    Поединок «Уфа» – «Зенит» пройдет 9-го августа.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    01.08.2015 23:05
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    Комментарии (8)
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    kinderpingui
    1438460023
    Не велика потеря будет
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    VIPded
    1438460644
    Маску пострашнее выбирай, Тёма! )))
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    DeR_Fan
    1438460898
    Долгов за свои 10 минут играл не хуже ,чем Дзюбиньо
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    Диктор
    1438462175
    Может удастся ему там и ноги переломать?
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    Bobus
    1438462749
    вот как быстро носы сростаются
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    Zenit34
    1438463660
    Здоровья Артём!
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    ologreds
    1694997498
    numo437478
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