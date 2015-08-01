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    Роналду: «В детстве не думал, что стану профессионалом»

    Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что в детстве не считал себя талантливым футболистом и не рассчитывал играть за большие клубы.
    «Однажды я играл в футбол на улице. Мой отец спросил меня: «Почему бы тебе не присоединиться к клубу, пока я там работаю?» И я стал ходить на тренировки. Я занимался каждый день, и отец помогал мне.
    Поначалу я не чувствовал, что отличался от других детей. Я не думал, что когда-нибудь стану профессионалом, буду играть за «Манчестер Юнайтед», «Реал» или «Спортинг». Я не чувствовал, что у меня есть талант. Но через 3-4 года я начал думать: «Хочу быть профессионалом». У меня появилась мечта», – поведал Роналду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 17:38
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    Комментарии (14)
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    AK--47
    1438455096
    Футбол живет штампами.
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    AK--47
    1438455190
    Роналду многого добился в спорте.
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    ivanthebest
    1438455402
    Сделал себя сам.
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    No problem
    1438457125
    А)(уенный игрок. Все при нем...чутье, второй этаж, левая-правая, пас,......единственная недостача....самолюбие. А так он уже в истории. ...пзди не пзди
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    Asetik
    1438461291
    Молодец.у меня свын ростет тоже мечтаю чтоб таким стал
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    Король Испании
    1438486524
    Красавчик КриРо! Играй и забивай на радость себе и своим болельщикам!
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    Portugal_fan7
    1438495098
    Безусловно один из лучших игроков в истории! Настоящий трудяга!
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    Baur1989
    1438511971
    Ty zasluzhibaew etogo Ty krasava
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    95-shishani-95
    1438517642
    А я всегда мечтал и думал стать профессионалом , но из-за учебы не пустили меня туда(((
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    ologreds
    1694997499
    numo437454
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