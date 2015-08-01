Роналду: «В детстве не думал, что стану профессионалом»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что в детстве не считал себя талантливым футболистом и не рассчитывал играть за большие клубы.
«Однажды я играл в футбол на улице. Мой отец спросил меня: «Почему бы тебе не присоединиться к клубу, пока я там работаю?» И я стал ходить на тренировки. Я занимался каждый день, и отец помогал мне.
Поначалу я не чувствовал, что отличался от других детей. Я не думал, что когда-нибудь стану профессионалом, буду играть за «Манчестер Юнайтед», «Реал» или «Спортинг». Я не чувствовал, что у меня есть талант. Но через 3-4 года я начал думать: «Хочу быть профессионалом». У меня появилась мечта», – поведал Роналду.
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