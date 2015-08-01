Юсупов: «В Москве человека в футболке «Динамо» или «Спартака» сразу побьют»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов сравнил жизнь в Петербурге и Москве, где он выступал за московское «Динамо».

«Питер – это футбольный город. Здесь все за одну команду. Многие по улицам ходят в майках «Зенита». В Москве трудно встретить человека в футболке «Динамо» или «Спартака» – сразу побьют. А тут весь город любит команду и живет футболом.

Мое прозвище? Юс, Юсуп в основном зовут. По имени редко обращаются», – заключил Юсупов.