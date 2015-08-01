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    • Юсупов: «В Москве человека в футболке «Динамо» или «Спартака» сразу побьют»

    Юсупов: «В Москве человека в футболке «Динамо» или «Спартака» сразу побьют»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов сравнил жизнь в Петербурге и Москве, где он выступал за московское «Динамо».
    «Питер – это футбольный город. Здесь все за одну команду. Многие по улицам ходят в майках «Зенита». В Москве трудно встретить человека в футболке «Динамо» или «Спартака» – сразу побьют. А тут весь город любит команду и живет футболом.
    Мое прозвище? Юс, Юсуп в основном зовут. По имени редко обращаются», – заключил Юсупов.
    Напомним, что Артур Юсупов выйдет в стартовом составе на матч с «Тереком».

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    Источник: Sports.ru

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    01.08.2015 16:49
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    Комментарии (29)
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    olf_59
    1438445077
    Твое прозвище "Жадный татарин"
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    olf_59
    1438445281
    Лучше не касался бы своим языком имени "Динамо" . "Предатель ",нет "Жадный предатель" вот твое прозвище.
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    almaster
    1438445717
    Юстас Алексу...
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    KARE
    1438450772
    В Спб-убьют !!!
    Ответить
    suiw
    1438452386
    Играет плохо, зато лизнул хорошо
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    Диктор
    1438452632
    Бред полнейший.
    Ответить
    kkomov
    1438459122
    Питер отличный город - особенно на фоне москвы!
    Ответить
    DeR_Fan
    1438461069
    Если ходить в футболке Динамо или Спартака в Питере,то к гадалка не ходи побьют
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    Sонный
    1438498312
    Если бы юсуп не трусил выходить с территории базы,то никогда такого бреда не сказал бы..
    Ответить
    ologreds
    1694997499
    numo437451
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