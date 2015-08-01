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    • Генсек DFB поддержал идею провести матч между Россией и Германией в Волгограде

    Генсек DFB поддержал идею провести матч между Россией и Германией в Волгограде

    Генеральный секретарь DFB Хельмут Сандрок поддержал идею провести товарищеский матч между сборными России и Германии в качестве матча-открытия стадиона в Волгограде, окончание строительства которого планируется в 2017 году.
    «Я слышал об этой идее, и мне она нравится. Говорить что-то более конкретное пока рано. Во-первых, впереди еще много времени. Во-вторых, последнее слово при выборе соперников по товарищескому матчу всегда остается за тренером. А вдруг наши сборные попадут в одну группу на чемпионате мира? Поэтому загадывать сейчас не хотелось бы. Но, повторюсь, такую инициативу я бы поддержал», — заявил генсек немецкого футбольного союза.

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    Источник: ТАСС

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    01.08.2015 13:23
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    Комментарии (8)
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    kupryaev
    1438428546
    Да уж сразу бы построили стадион в Псковской области...на берегу озера)
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    Viktor41
    1438430024
    Не надо бы в Волгограде. В каком ни будь другом городе матч-открытие стадиона.
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1438430100
    ну ещё бы не поддержал, против такой могучей сборной сыграть, командой которая выиграла какой то никчёмный чм
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    Alexashka
    1438433053
    И плакат огромный. "Добро пожаловать в Сталинград"
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    серИт
    1438434769
    там и похоронят
    Ответить
    DeR_Fan
    1438461884
    Однажды немцам там не повезло
    Ответить
    ologreds
    1694997501
    numo437430
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