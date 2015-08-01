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    • Мутко: «Постараемся сыграть с Германией, Аргентиной и Францией»

    Мутко: «Постараемся сыграть с Германией, Аргентиной и Францией»

    Министр спорта России и кандидат в президенты РФС Виталий Мутко рассказал, какие товарищеские матчи сборная России может провести в рамках подготовки к ЧМ-2018.
    «Мы изменим тренд национальной команды. Будет десять товарищеских игр с командами из квалификационной группы H. Но остается еще десять матчей.
    Соперники в них будут самого высокого уровня. Постараемся сыграть с Германией, Аргентиной и Францией. Такие матчи позволят поднять мотивацию футболистов», — сказал Мутко.
    Напомним, что сборная России получила право играть на Чемпионате мира 2018 без отборочного этапа как хозяйка турнира.

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    Источник: Sports.ru

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    01.08.2015 13:00
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    Комментарии (14)
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    Valar Morghulis
    1438424291
    3аe6aл он пиздеть уже. Сделал бы молча и все. Балоболить только и может
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    Danik007
    1438424303
    рекламный спам
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    Raulya
    1438424878
    Для чего???? Очередной позор...зачем играть с такими сборными и позорится....по уровню ищите сборные....Нам нужно пытаться, пробовать камбинации,варианты, а со сборными такого уровня только бегать за ними будем и все..
    Ответить
    plusnindimon
    1438425215
    Правильно, давно не позорились
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    RealTheBest
    1438427149
    Сначала тренера бы назначить толкового
    Ответить
    серИт
    1438428004
    ктонить остановите эту инфомашину какляцкую
    Ответить
    Viktor41
    1438429690
    Поднять мотивацию обозначает увеличить денежное довольствие?
    Ответить
    Avaretz
    1438431318
    Вот это будет групповое изнасилование
    Ответить
    cska-62
    1438433412
    А может начать с матчей с Сан-Марино и Гибралтаром? Только с ними Слуцкий, возможно, будет что-то придумывать в плане атакующей игры!?
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    ologreds
    1694997501
    numo437427
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