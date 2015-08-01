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    • Попов: «Смотрел матч «Рубина» в Лиге Европы — это очень серьезная команда»

    Попов: «Смотрел матч «Рубина» в Лиге Европы — это очень серьезная команда»

    Болгарский полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился своими ожиданиями перед матчем третьего тура чемпионата России с казанским «Рубином», который пройдет 3 августа на «Открытие-арене».

    «Смотрел матчи «Рубина», «Краснодара» в Лиге Европы. Я думаю, что «Рубин» очень серьезная команда. Она будет очень хорошо действовать в обороне и постарается что-нибудь взять на нашем стадионе», — заявил Попов.

    Напомним, что «Рубин» сумел одержать победу над австрийским «Штурмом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 3:2.

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    Источник: Официальный канал ФК «Спартак» М

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    01.08.2015 12:52
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    Комментарии (8)
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    Danik007
    1438422883
    рекламный спам
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    makkie
    1438423092
    Да, с Рубином просто точно не будет. Даже в отсутствии Кверквелии оборона казанцев довольно крепкая.
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    proеzd2
    1438426078
    только победа ,нельзя с конкурентами терять очки .
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    ВАЙПЕР
    1438426800
    игрокам спартака остаётся только смотреть еврокубки))
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    castromen
    1438430047
    Вся надежа на Биля мл. и Черномора, остальные еще спят.
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    Костя-ФК Барселона
    1438431080
    Оооочень, 2:3 у Штурма выйграли.....
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    Ангажемент
    1438452719
    Спартак - веселая команда
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    ologreds
    1694997501
    numo437425
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