Попов: «Смотрел матч «Рубина» в Лиге Европы — это очень серьезная команда»

Болгарский полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился своими ожиданиями перед матчем третьего тура чемпионата России с казанским «Рубином», который пройдет 3 августа на «Открытие-арене».
«Смотрел матчи «Рубина», «Краснодара» в Лиге Европы. Я думаю, что «Рубин» очень серьезная команда. Она будет очень хорошо действовать в обороне и постарается что-нибудь взять на нашем стадионе», — заявил Попов.
Напомним, что «Рубин» сумел одержать победу над австрийским «Штурмом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 3:2.
Напомним, что «Рубин» сумел одержать победу над австрийским «Штурмом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 3:2.