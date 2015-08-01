Ван Гаал намерен отпустить Де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал принял решение отпустить вратаря Давида де Хеа в «Реал», информирует AS.



Голландский специалист не хочет держать голкипера в команде против его воли и поэтому обратился к руководству клуба с просьбой возобновить переговоры с «Королевским клубом». Однако, вице-президент клуба Эд Вудворд выступает против продажи Де Хеа.



Ранее «МЮ» в связи с возможным переходом де Хеа в «Реал» подписал аргентинского голкипера «Сампдории» Серхио Ромеро.



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