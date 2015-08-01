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    Ван Гаал намерен отпустить Де Хеа в «Реал»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал принял решение отпустить вратаря Давида де Хеа в «Реал», информирует AS.

    Голландский специалист не хочет держать голкипера в команде против его воли и поэтому обратился к руководству клуба с просьбой возобновить переговоры с «Королевским клубом». Однако, вице-президент клуба Эд Вудворд выступает против продажи Де Хеа.

    Ранее «МЮ» в связи с возможным переходом де Хеа в «Реал» подписал аргентинского голкипера «Сампдории» Серхио Ромеро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 11:52
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    Комментарии (8)
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    ВАЙПЕР
    1438420524
    смысла нет держать если он уже мыслями в Реале
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    Red-белый
    1438421179
    Полностью согласен,надо отпускать
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    Danik007
    1438422919
    рекламный спам
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    NK-creative
    1438423202
    Как для самого Де Хеа, то просто отличный вариант продолжения карьеры.
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    Бромгексин
    1438428143
    зае.....ла эта эпопея
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    Garri98
    1438428566
    Это парень в прямом смысле подвел команду и клуб, которые связывали с ним большие надежды.
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    DaleDK
    1438435362
    Правильное решение. Надеюсь, в Реале он надолго станет первым номером. И тогда у королевского клуба останется только одна проблемная позиция - нападающий.
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    ologreds
    1694997501
    numo437414
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