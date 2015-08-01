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    Венгер: «Путь Чеха похож на карьеру Ван дер Сара»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что карьеру вратаря Петра Чеха вполне может сложиться так же, как и экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина Ван дер Сара, который пришел в стан манкунианцев на закате карьеры, но выступал на высочайшем уровне на протяжении шести сезонов.

    «Путь Чеха похож на карьеру Ван дер Сара – он перешел из «Фулхэма» в «МЮ», проведя пять или шесть лет на высоком уровне, – приводит goal.om слова Венгера. – Так что я не понимаю, почему у Чеха не может получиться так же. Он серьезно относится к работе и хорошо тренируется, также у него нет серьезных проблем. Чех имеет отличное сочетание качества игры, ловкости и антропометрических данных. Я думаю, что он очень яркий вратарь».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 11:28
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    Комментарии (9)
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    Artemio 1
    1438417779
    ЧЕХ это уже легенда, где и как он бы не закончил карьеру.
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    Kwentin
    1438421128
    Фулхем - МЮ, Челси - Арсенал занятная аналогия мсье Венгер, тонкий троллинг)
    Ответить
    Danik007
    1438422955
    рекламный спам
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    moment of Glory
    1438425340
    Уф, биджо! Ты что ёбн...ся!?
    Ответить
    Mr Siberian
    1438438410
    Венгер дело говорит.
    Ответить
    demir301
    1438443079
    Завтра у Чеха сложный матч против своей бывшей команды,будет очень интересно посмотреть!Ждём с нетерпением!!!
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    MashaTr2
    1438497883
    Педофил точно рехнулся.
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    sergge1207
    1438499103
    Сегодня будет интересно!!!!!
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    ologreds
    1694997501
    numo437409
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