Кураньи: «В ближайшие недели буду стараться как можно быстрее набрать оптимальную форму»

Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи, с 2010 по 2015 год выступавший за московское «Динамо», после первой тренировки вместе с новой командой, подчеркнул, что в ближайшее время постарается набрать оптимальную форму.



«В последнее время я тренировался по индивидуальной программе, – приводит Bild слова Кураньи. – Мне уже не хватало тренировки вместе с командой. Поэтому в ближайшие недели буду стараться как можно быстрее набрать оптимальную форму».





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