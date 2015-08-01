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    Зинченко: «Задача «Уфы» – попадание в десятку»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против краснодарской «Кубани» (1:1), передает «Спорт-Экспресс».
    «Счет на табло действительно отражает действия на поле. Честно признаюсь, «Кубань» где-то нас переиграла. Но много моментов они не создали, хотя на поле было много борьбы. «Кубань» – хорошая команда, которая поиграла в Лиге Европы, и увезти отсюда одно очко по такой игре – это успех для нас. Понимаете, «Уфа» только в прошлом году вышла в премьер-лигу. Мы только адаптировались здесь, у нас хороший, сплоченный коллектив. Я думаю, наша задача – попасть в десятку – вполне выполнима», – заявил украинец.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 00:33
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    Комментарии (6)
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    серИт
    1438378761
    че так низко, вон спартаку даже шестерки мало
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    Диктор
    1438390044
    Скулите Табаки-скулите.
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    NK-creative
    1438400020
    Ну хотеть не вредно конечно, но вы для начала выиграйте хотя бы один матч, ну так, для приличия...
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    TED09
    1438401800
    Красавчеггг, тащит уфимцев)))
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    Михалыч22
    1438413403
    Зинченко молодца ждемс его в Ростове ))))
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    ologreds
    1694997503
    numo437376
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