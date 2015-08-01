Смородская: «Желаю Валере Карпину удачи»

Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «Советскому спорту» прокомментировала слухи о том, что в свое время она пыталась пригласить в клуб на пост главного тренера Валерия Карпина, ныне работающего в армавирском «Торпедо».





«Переговоров с ним не было. Дружба ведь не означает, что мы общались о совместной работе. Я и сейчас желаю Валере удачи. Вы понимаете, в каких тяжелых условиях он работает? Он очень много сделал для «Спартака», но нет пророка в своем отечестве. Два серебра – разве плохой результат? Ему орден надо вешать», – заявила Смородская. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!