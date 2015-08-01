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    Смородская: «Желаю Валере Карпину удачи»

    Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «Советскому спорту» прокомментировала слухи о том, что в свое время она пыталась пригласить в клуб на пост главного тренера Валерия Карпина, ныне работающего в армавирском «Торпедо».
    «Переговоров с ним не было. Дружба ведь не означает, что мы общались о совместной работе. Я и сейчас желаю Валере удачи. Вы понимаете, в каких тяжелых условиях он работает? Он очень много сделал для «Спартака», но нет пророка в своем отечестве. Два серебра – разве плохой результат? Ему орден надо вешать», – заявила Смородская.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2015 00:27
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alexxxi
    1438386360
    Знойная женщина.
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    JOZEPPO MILANSKY
    1438391650
    ребята все на соккер! нас рбманывали эти г0вноеды! наш соккер жив! и Герасим и муму и Юра Зотов и вся шайка !
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    Гуливер
    1438392964
    Валерка наберёт в Армавиром 33 очка
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    NK-creative
    1438400069
    Да все нормально у Валеры, армавирит помаленьку, да всякие там рекорды устанавливает))
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    морозз
    1438402318
    Только если орден Сутулого...!
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    Фиорито
    1438402366
    Удачной рыбалки))
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    Alex-96
    1438407439
    Орден и золотое кольцо в нос!
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    LSM980
    1438409760
    Придеться Георгиевичу прочистить паровозную трубу Смородской,чтобы выхлоп лучше был.
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    Maslennikov
    1438427264
    Еще не известно, может потом через 2 месяца Черевченко уволит и на его место Карпина возьмет.
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    ologreds
    1694997503
    numo437375
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