Титов на пресс-конференции «Спартака» обратился к Широкову по отчеству

Московский «Спартак» провел в пятницу пресс-конференцию, приуроченную понедельничному матчу третьего тура против казанского «Рубина». В ней поучаствовал и полузащитник Роман Широков, которого, уступая ему место, тренер команды Егор Титов назвал по отчеству — Романом Николаевичем, сообщает официальный сайт красно-белых.
– Титов всегда обращается к вам «Роман Николаевич»?
– Нет, только при вас.
– Что скажете о «Рубине?»
– Нам будет непросто. Игра у ребят поставлена еще с того года. Это тяжелый соперник. А тем более — сейчас команде нужно поправлять дела в чемпионате. Не стоит смотреть на последнее место «Рубина». На поле казанцы действуют неплохо, просто с реализацией моментов у них были проблемы.
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