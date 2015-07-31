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    • Титов на пресс-конференции «Спартака» обратился к Широкову по отчеству

    Титов на пресс-конференции «Спартака» обратился к Широкову по отчеству

    Московский «Спартак» провел в пятницу пресс-конференцию, приуроченную понедельничному матчу третьего тура против казанского «Рубина». В ней поучаствовал и полузащитник Роман Широков, которого, уступая ему место, тренер команды Егор Титов назвал по отчеству — Романом Николаевичем, сообщает официальный сайт красно-белых.
    – Титов всегда обращается к вам «Роман Николаевич»?
    – Нет, только при вас.
    – Что скажете о «Рубине?»
    – Нам будет непросто. Игра у ребят поставлена еще с того года. Это тяжелый соперник. А тем более — сейчас команде нужно поправлять дела в чемпионате. Не стоит смотреть на последнее место «Рубина». На поле казанцы действуют неплохо, просто с реализацией моментов у них были проблемы.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    31.07.2015 23:46
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    Комментарии (19)
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    311
    1438378369
    Опять бромантантану объелся?
    Ответить
    Великолепный
    1438379144
    Титов на пресс-конференции «спартака» обратился к Широкову по отчеству Боится, значит уважает))
    Ответить
    kkomov
    1438379857
    и что? наркологи давно рассказали о неадекватности наркозависимых.
    Ответить
    vitaliy777
    1438379971
    Рубин не проиграет!
    Ответить
    311
    1438380136
    Титов явился обдолбанный на пресс-конференцию «Спартака» и обратился к Широкову по отчеству
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1438386824
    Зенитовец перешёл в СпаМ и задавил там всех авторитетом. Они через слово говорят \"пожалуйста\" и дружно встают, когда Роман Николаевич входит или выходит из помещения. Или, ломая шапки, интересуются секретами мастерства и успехов в футболе.
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    Чахлик Невмерущий
    1438401687
    Уважает!!! Не хухры мухры.
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    колобок82
    1438408821
    Уважение тренера это очень хорошо
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    makkie
    1438424829
    Титов вполне мог отыграть сезон вместе с Широковым в основе) Тогда бы Юре или Луишу оставалось бы только грамотно открываться и забивать.
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    ologreds
    1694997505
    numo437370
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