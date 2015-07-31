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    • Черевченко: «Мои футболисты играют друг за друга словно братья»

    Черевченко: «Мои футболисты играют друг за друга словно братья»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими мыслями по поводу успешного старта сезона своей командой – «железнодорожники» на данный момент идут без потерь, сообщает официальный сайт клуба.
    «Хотелось бы побольше набрать очков на старте, чтобы по весне не подсчитывать, где могли взять, но не сумели. Команда показала себя сплоченным коллективом, где ребята, как братья, играют друг за друга. Меня спрашивали после матча в Махачкале, кого можно выделить, но я подчеркиваю: мы достойно выступили именно как команда. Думаю, что старт чемпионата, первые тура три-четыре, – это время, когда команды примерно равны по своей готовности, уровню. Не время проявляться лидерам. Не утряслись составы. Так что сейчас не время судить о чем-либо», – заявил специалист.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    31.07.2015 22:22
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    Комментарии (6)
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    серИт
    1438371565
    самедов за анжи играть должен
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    mdu86
    1438372224
    Удачи Локомотиву!
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    Bobus
    1438373196
    Это Тёть-Олины футболисты
    Ответить
    Диктор
    1438390110
    А где братья не помогают-там Тарасов ноги ломает.
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    Serega0201
    1438393823
    в центре Тарасов с Коломейцевым понравились!Норм пара!=)кстати Пейчинович по ходу может принять место Дюрицы!не плохо проводит матчи,растет на глазах,а что сказать про Дюрицу,конечно он хорош,,но порой и у него бывают глупые ошибки,да и возраст,достойная замена,Пейчинович!
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    ologreds
    1694997505
    numo437364
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