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    Паршивлюк будет внесен в заявку на матч с «Рубином»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями по поводу предстоящего матча третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина», пишет «Чемпионат.ком». Поединок состоится в понедельник.
    «Я не полностью смотрел вчерашнюю игру казанцев в Австрии. «Рубин» уже не тот, какой был в первых турах. Восстановился Благо Георгиев. Для нас хорошо, что Соломон Кверквелия дисквалифицирован. «Рубин» — это серьeзная команда.
    Владимир Гранат уже неделю тренируется в общей группе. Пока не до конца набрал форму. Минут на 30 он способен выйти. Сергей Паршивлюк в матче с казанцами будет в запасе. Думаю, Динияр Билялетдинов выйдет против нас с первых минут. У него будет бешеная мотивация», – сказал наставник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 21:16
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    Комментарии (4)
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    112910415
    1438366851
    дельце обещает быть интересным!
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    KARE
    1438409853
    выигрывать надо
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    ologreds
    1694997505
    numo437356
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