Аленичев: «Совмещение постов не пойдет на пользу»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, планирует ли он работать со сборной командой, а также поделился отношением к возможному совмещению постов со стороны рулевого ЦСКА Леонида Слуцкого.

Виталия Мутко о работе в сборной не читал. В ближайшем будущем не планирую работать в сборной, потому что для меня приоритет – клуб и только клуб. Может быть, когда-нибудь потом. Как говорил Жозе Моуринью, он хочет сначала поработать в лучших клубах, а в сборной – уже ближе к пенсии. Так и у меня ситуация, я сейчас зациклен только на работе в «Спартаке». Совмещение же не пойдет на пользу, уже были примеры Валерия Газзаева и Олега Романцева», – приводит слова Аленичева Sports.ru.



«Честно, высказываниео работе в сборной не читал. В ближайшем будущем не планирую работать в сборной, потому что для меня приоритет – клуб и только клуб. Может быть, когда-нибудь потом. Как говорил, он хочет сначала поработать в лучших клубах, а в сборной – уже ближе к пенсии. Так и у меня ситуация, я сейчас зациклен только на работе в «Спартаке». Совмещение же не пойдет на пользу, уже были примеры», – приводит слова Аленичева Sports.ru. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!