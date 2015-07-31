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    Аленичев: «Совмещение постов не пойдет на пользу»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, планирует ли он работать со сборной командой, а также поделился отношением к возможному совмещению постов со стороны рулевого ЦСКА Леонида Слуцкого.
    «Честно, высказывание Виталия Мутко о работе в сборной не читал. В ближайшем будущем не планирую работать в сборной, потому что для меня приоритет – клуб и только клуб. Может быть, когда-нибудь потом. Как говорил Жозе Моуринью, он хочет сначала поработать в лучших клубах, а в сборной – уже ближе к пенсии. Так и у меня ситуация, я сейчас зациклен только на работе в «Спартаке». Совмещение же не пойдет на пользу, уже были примеры Валерия Газзаева и Олега Романцева», – приводит слова Аленичева Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    31.07.2015 20:25
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    Комментарии (24)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SpM_
    1438369005
    после двух игр уже почувствовал себя Мауром. Не слишком ли рано???????????? Я уже не говорю о том, что его Арсенал вылетел.
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    dikobraz
    1438370256
    Правильно
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    sir_Alex
    1438370451
    Правильно говорит
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    MALOVAR
    1438370628
    Красиво сказал!
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    EVM
    1438372838
    Думаю, вполне возможно такое совмещение. Все зависит от человека, от его моральных и физических возможностей. Сможет ли Слуцкий? А как можно сказать заранее, да он может и сам не знает ответ на этот вопрос. Вообще то участь его незавидная. Если ничего не получится, а учитывая то, в каком состоянии он принимает сборную, вся неадекватная часть футбольного мира России, начнет смешивать его с грязью. А для того чтобы получилось, одного тренерского таланта мало, нужно еще и время. Смогут ли ждать и дадут ли достаточно времени Слуцкому, чтобы тот смог и успел что-то в сборной сделать? Это только забугорных тренеров у нас терпят годами и никак не решаются годами уволить. С нашими церемониться не станут.
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    kkomov
    1438379951
    ревнует картоха!))
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    Фиорито
    1438384672
    Два великих специалиста, Леня и Дима рассуждают о своем незыблемом триумфе)) Один завалил крыс, другой Тулу отправил в пердив. Лобановский вывел Днепр в Высшую Лигу, а Бесков - Спартак, а затем были чемпионства и еврокубки. С такой биографией у нас имеется лишь один человек - Курбан!
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    Adler angriff
    1438424271
    Речь об Аленичеве, поэтому и ОналитЕГ.
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    Adler angriff
    1438424289
    Глючный сайт.
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    ologreds
    1694997505
    numo437353
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