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    Инсаурральде расторг контракт со «Спартаком»

    Защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде по обоюдному согласию сторон расторг контракт с красно-белыми.
    «Наш клуб благодарит 30-летнего аргентинского защитника за время, проведенное в команде, и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.
    Аргентинец провел за «Спартак» 49 матчей и дважды забил.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    31.07.2015 20:12
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SHMEL
    1438368235
    И где они нашли этого перца?Не иначе как бревенчатую избу разобрали.
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    Londonveritvzenit
    1438369410
    Вот вам налицо воспитанность менеджмета Спартака.... Ключевым в послании является "30 - летнего игрока".... Будь парню 23 или 25, то никто бы не упомянул... А тут скрытое хамство... Времена и нравы....
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    cergei1971
    1438369528
    одно бревно ушло
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    dikobraz
    1438370486
    Спасибо за игру, Хуан. Удачи в новом клубе.
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    Карапузззик
    1438370721
    Там 90 процентов команды надо в след за ним отправлять
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    sir_Alex
    1438372581
    Очень хорошо
    Ответить
    EVM
    1438376465
    Был поросюшкой а стал ягуаром. Еще побегает в Мексике, да и тренер аргентинец.
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    311
    1438378617
    За титулами пошел!)
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    VIPded
    1438410772
    По просьбе некоторых комментаторов...)))
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    ologreds
    1694997505
    numo437351
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