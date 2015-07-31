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    Уциев сможет сыграть с «Зенитом»

    Защитник и капитан грозненского «Терека» Ризван Уциев, по всей видимости, сможет принять участие в матче третьего тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита», которая состоится в субботу. Первые игры текущего сезона футболист пропустил из-за повреждения.
    Чеченцы уже прибыли в Северную Пальмиру и готовятся к поединку, сообщает клуб в социальной сети «Инстаграм».

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    Источник: Instagram

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    31.07.2015 19:32
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    Комментарии (8)
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    Abrekkk
    1438360589
    Удачи моему Тереку и Ризвану!
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    Archi1968
    1438361067
    Пусть победит сильнейший. Лучше Терек.Аилтона на поле.
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    Raulya
    1438361734
    Отлично!!!!
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    KBR-07
    1438366251
    Хорошая новость,удачи Ризвану!
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    Baisangur95reg
    1438380337
    Ура,Они стали писать "Чеченцы" а не "Грозненцы" ! Тереку Победу бы,но без Аилтона будет туго,я представляю игроков Зенита после того как они узнали что Аилтон перешел в другой клуб,Радовались наверное целую неделю !
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    ologreds
    1694997505
    numo437348
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