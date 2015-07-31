Уциев сможет сыграть с «Зенитом»

Защитник и капитан грозненского «Терека» Ризван Уциев, по всей видимости, сможет принять участие в матче третьего тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита», которая состоится в субботу. Первые игры текущего сезона футболист пропустил из-за повреждения.





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