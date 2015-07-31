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    • ТАСС: «Против вице-президента «Ростова» возбуждено уголовное дело»

    ТАСС: «Против вице-президента «Ростова» возбуждено уголовное дело»

    Против вице-президента футбольного клуба «Ростов» Александа Шикунова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении крупного имущественного ущерба,.


    «Следственной частью следственного управления по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении вице-президента одного из футбольных клубов по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В интересах следствия суть дела пока не раскрывается», – рассказал ТАСС источник.

    Сообщается, что речь идет о растрате многомиллионной субсидии, выделенной из бюджета Ростовской области.

    Источник: ТАСС

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    31.07.2015 19:07
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    Комментарии (9)
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    Bobus
    1438359105
    всё потрачено на форму и мячи для тренировок команды
    Ответить
    112910415
    1438359133
    Вот многие умники были уверены, что зря Толстых придирается... часть умников теперь задумается?
    Ответить
    Levadia
    1438360841
    Чемодан,самолёт,Европа?))
    Ответить
    fr3nd
    1438362442
    не просто же так долги погасили
    Ответить
    KBR-07
    1438368434
    Ростовские по нашему пути пошёли!Укради у ближнего своего,пока другой не украл!)
    Ответить
    Доктор Шмурге
    1438372573
    Толстых был прав.
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1438514936
    Как достали эти бредни.Москва оставь Ростов в покое,с Дона выдачи нет!!!
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    ologreds
    1694997505
    numo437343
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