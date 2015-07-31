ТАСС: «Против вице-президента «Ростова» возбуждено уголовное дело»

Против вице-президента футбольного клуба «Ростов» Александа Шикунова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении крупного имущественного ущерба,.



«Следственной частью следственного управления по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении вице-президента одного из футбольных клубов по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В интересах следствия суть дела пока не раскрывается», – рассказал ТАСС источник.



Сообщается, что речь идет о растрате многомиллионной субсидии, выделенной из бюджета Ростовской области.