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    • «Шахтер» могут оштрафовать за участие Фреда в матче против «Фенербахче»

    «Шахтер» могут оштрафовать за участие Фреда в матче против «Фенербахче»

    Турецкая пресса сообщает о санкциях, которые может применить УЕФА к донецкому «Шахтеру» за выход на поле полузащитника Фреда в матче с «Фенербахче». Допинг-проба игрока бразильской сборной на Кубке Америки дала положительный результат.
    Максимум, что грозит «Шахтеру» — это денежный штраф. В связи с тем, что на данный момент нет официального документа от Всемирного антидопингового агентства, утвержденного резолюцией УЕФА, Фред имел право участвовать в поединке.
    Впрочем, если проба «Б» также подтвердит наличие в крови Фреда запрещенных препаратов, донецкий «Шахтер» и сам футболист могут быть оштрафованы. Кроме того, бразильцу будет грозить еще и длительная дисквалификация.
    В подтверждение этой версии турки приводят историю, которая случилась с российским полузащитником Егором Титовым в 2004 году.
    Напомним, 23 января 2004 года УЕФА приняла решение о 12-месячной дисквалификации капитана московского «Спартака» Егора Титова. Причиной такому решению стал положительный результат допинг-теста, который был взят у Титова после стыкового матча Россия — Уэльс в Москве. В той игре Титов участия не принимал, но в ответной, которая состоялась в Кардиффе 19 ноября 2003 года, вышел на поле в стартовом составе и отыграл 59 минут, после чего был заменен.
    Кроме годичной дисквалификации Титов также был оштрафован на 6400 евро, а московский «Спартак» — на 12800 евро.

    Источник: СПОРТ.UA

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    31.07.2015 16:48
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    Комментарии (11)
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    gооdbуegооdbоу
    1438350979
    О нарушении игроком антидопингового законодательства можно говорить только после пробы Б
    Ответить
    dimagas1
    1438351219
    Палкин заявил что ему никаких бумаг в ограничении по Фреду не приходило. Какой штраф?
    Ответить
    Аvi-8
    1438353929
    Это бред. Проба Б еще ничего не подтвердила, официальных бумаш в клуб не приходило, просто после игры в Стамбуле, где турки просто отскочили, они поняли, что по футбольным показателям, они не пройдут, поэтому решили испытать счастье не по спортивному принципу.
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    qasi37
    1438355236
    спам
    Ответить
    Valar Morghulis
    1438356096
    еbanые гастарбайтеры никак угомониться не могут. чуют, что не пройдут Шахту вот и начали
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    Benteke
    1438356820
    Хитрые турки решили по другому пройти в плей оф. Знают что проиграют в ответке
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    rakvay
    1438364313
    Не бывать этому!!!
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    Yellow 91
    1438366731
    Турки ушлые, полюбас просрут
    Ответить
    NK-creative
    1438432273
    Да если не было официального запрета, то какие вопросы, турки просто поняли, что дело пахнет жаренным влетом, вот и не знают как выкрутится, пролезть в следующий тур.
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    ologreds
    1694997507
    numo437332
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