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    • Мэр Казани: «Футбольное поле «Казань-Арены» будет готово к концу года»

    Мэр Казани: «Футбольное поле «Казань-Арены» будет готово к концу года»

    Футбольное поле «Казань-Арены» будет готово к концу этого года. Об этом журналистам сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.


    «Казань-Арена» будет готова к проведению футбольных матчей в ноябре. Мы знали, на что идем. До конца года будет восстановлен газон. Наверное, мы в этом году побережем поле, но к концу года оно будет готово» – сказал Метшин.
    Напомним, для проведения соревнований по синхронному плаванию и плаванию на отдельных дистанциях на чемпионате мира по водным видам спорта на «Казань-Арене» были смонтированы два бассейна – основной и тренировочный, а также временные трибуны на 12 тысяч зрителей.
    На «Казань-Арене» пройдут матчи Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    31.07.2015 15:34
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    Комментарии (11)
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    Asbjorn
    1438346216
    На что они едут???
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    серИт
    1438346266
    потрачено
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    Летчик66
    1438348055
    Еб*аны.
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    Valar Morghulis
    1438348645
    Ахах вот интересно то как получается) Построили стадио, пусть он не очень, но чуточку похож на стадион, а на нем рубин не играет,зато проводятся всякие универсиады, синхронное плавание, но только не футбол))) ГЕНИАЛЬНО) играют на центральном, который даже на стадион то не похож. Наhуя строили стадион не понятно
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    moment of Glory
    1438351791
    Скоро рубин обыграет барсу по плаванию.
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    qasi37
    1438355434
    спам
    Ответить
    rubinovyi2
    1438363124
    А,нельзя-ли попроще сказать "этот круг Рубин будет доигрывать на Центральном."..
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    Tiran16
    1438364308
    Как обычно врет!
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    ologreds
    1694997507
    numo437325
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