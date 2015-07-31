Кевин Кураньи: «Никогда не сталкивался в «Динамо» с вымогательством»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи, нынешним летом перешедший в «Хоффенхайм», заявил, что никогда не сталкивался в «Динамо» с вымогательством. Накануне хавбек Янн М'Вила обвинил начальника службы безопасности клуба Павла Коновалова в том, что тот требовал с него 10 тыс долларов за аренду жилья.

«За пять лет, которые я провeл в „Динамо“, у меня ни разу не было никаких негативных ситуаций, связанных с Виктором Кузьминым, и я ни разу ни от одного из футболистов не слышал о нeм ничего плохого. Для меня огромное удивление, что кто-то может приписывать ему некорректное поведение в отношении футболистов.

А уж о каких-то вымогательствах в «Динамо» речь вообще не может идти. За пять лет я не сталкивался ни с чем подобным, даже представить себе такого не могу. Наоборот, сотрудники клуба, особенно Виктор, всегда помогали в решении разных жизненных, бытовых вопросов. И я всегда буду очень благодарен им за помощь и поддержку, которые ощущал все пять лет в «Динамо», – сказал Кураньи корреспонденту „Чемпионата“.