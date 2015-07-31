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    • Кевин Кураньи: «Никогда не сталкивался в «Динамо» с вымогательством»

    Кевин Кураньи: «Никогда не сталкивался в «Динамо» с вымогательством»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи, нынешним летом перешедший в «Хоффенхайм», заявил, что никогда не сталкивался в «Динамо» с вымогательством. Накануне хавбек Янн М'Вила обвинил начальника службы безопасности клуба Павла Коновалова в том, что тот требовал с него 10 тыс долларов за аренду жилья.

    «За пять лет, которые я провeл в „Динамо“, у меня ни разу не было никаких негативных ситуаций, связанных с Виктором Кузьминым, и я ни разу ни от одного из футболистов не слышал о нeм ничего плохого. Для меня огромное удивление, что кто-то может приписывать ему некорректное поведение в отношении футболистов.
    А уж о каких-то вымогательствах в «Динамо» речь вообще не может идти. За пять лет я не сталкивался ни с чем подобным, даже представить себе такого не могу. Наоборот, сотрудники клуба, особенно Виктор, всегда помогали в решении разных жизненных, бытовых вопросов. И я всегда буду очень благодарен им за помощь и поддержку, которые ощущал все пять лет в «Динамо», – сказал Кураньи корреспонденту „Чемпионата“.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 14:47
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    Комментарии (18)
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    gentlewolf
    1438346226
    Да какое вымогательство? Спросили с халявщика денег, так он визжит как резаный. Контракт подписать не хочет, но в шикарной хате проживает.
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    Зенит 2015
    1438346475
    По информации LifeNews, Янн М’Вила в ночь со среды на четверг устроил погром в съемном доме, расположенном недалеко от базы «Динамо» в Новогорске, и сбежал.
    Ответить
    gentlewolf
    1438347747
    да он больной... а переводчика на работу не взяли, он кореш Ад жоева, бабла немеряно попросил. Вот и "перевел" просьбу закрыть долг, так что тугой негра решил что это рэкет.
    Ответить
    ABir
    1438347802
    Да, он сам у кого хочешь отнимет
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    shtair
    1438348052
    так вроде только франкоговорящих рэкетировали
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    Valar Morghulis
    1438348355
    чем больше эту тему мусолят, тем сильнее верится в то, что в динамо действительно беспредел имеется)
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    qasi37
    1438355627
    спам
    Ответить
    112910415
    1438355682
    переводчик-то другой был!
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    GANIBAL_FOREVER
    1438373292
    Кевин лукавить не будет!
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    ologreds
    1694997507
    numo437322
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