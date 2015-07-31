«Абердин» налетал 11000 км на матч с «Кайратом» и обратно

Шотландский «Абердин» установил рекорд еврокубковых турниров по преодоленному расстоянию. Британской команде пришлось преодолеть в общей сложности почти 11 000 километров, чтобы слетать на матч в Казахстан против «Кайрата» и обратно. Чартер обошелся команде в 200 тыс фунтов (285 тысяч евро).



В чемпионате Шотландии футболисты ездят на выездные встречи автобусом. В прошлом сезоне, например, самой дальней была поездка в Килмарнок -140 миль.



Через неделю совладельцем рекорда станет «Кайрат», которому 6 августа предстоит ответный поединок в Абердине.