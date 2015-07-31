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    «Абердин» налетал 11000 км на матч с «Кайратом» и обратно

    Шотландский «Абердин» установил рекорд еврокубковых турниров по преодоленному расстоянию. Британской команде пришлось преодолеть в общей сложности почти 11 000 километров, чтобы слетать на матч в Казахстан против «Кайрата» и обратно. Чартер обошелся команде в 200 тыс фунтов (285 тысяч евро).


    В чемпионате Шотландии футболисты ездят на выездные встречи автобусом. В прошлом сезоне, например, самой дальней была поездка в Килмарнок -140 миль.

    Через неделю совладельцем рекорда станет «Кайрат», которому 6 августа предстоит ответный поединок в Абердине.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 13:35
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    Комментарии (16)
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    Azenkur
    1438341952
    Я б не полетел, в 3.14зду этот кайрат...
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    olzhyk
    1438343002
    Наши победили, а Бауыржан Исламхан (к, наш Месси) забил супер гол ! ! !
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    Sergil
    1438345310
    Они еще с лучем энергией не играли...
    Ответить
    FRZZ
    1438347199
    Казахстан же Азия, как может играть в ЛЕ? Вообще-то принято так, восточнее Каспийского моря - это уже бесспорно Азия.
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    Adler angriff
    1438351468
    От Калиниграда до Владивостока и обратно будет побольше.
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    3ton
    1438354358
    так разок слетать и можно банкротом стать ))) Был давно матч в Швейцарии или где-то так , так наш Днепр на автобусе поехал и еще через сложный перевал ( коф. самой высокой сложности ) , так там апупели , как он его проехал. Пффф , 11тыс. км , наши бы на автобусе спокойно поехали за неделю до матча сколько бы впечатлений осталось от поездки
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    qasi37
    1438355905
    спам
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    FaTeK1945ru
    1438356351
    ...а сколько Кайрат налетал??? То-тоже.
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    ШкендербеуЧоп49
    1438393007
    а еще Платини говорит что вот УЕФА вся такая хорошая, а у самих изъянов достаточно. так делать жеребьевку, чтобы на казахстанскую команду выпадал клуб из по сути самого запада Европы - это глупость. про остальное молчу.
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    ologreds
    1694997507
    numo437316
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