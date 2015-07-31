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    Симон Крон: «Деньги решают далеко не все»

    Полузащитник «Мальме» Симон Крон не перейдет в «Крылья Советов». Швед заявил, что домашний уют ценит гораздо выше денег.


    «Я предвкушал переход, готовясь к чему-то новому. Но все оказалось совсем не так, как я думал. Мне не хотелось просто зарабатывать деньги, не получая удовольствие.

    Все футболисты должны жить на базе. Был еще другой вариант – вне города, но определенное количество времени все равно нужно было проводить на базе.

    Безусловно, в «Крыльях» мне предлагали невероятные деньги, но теперь я понимаю, что деньги решают далеко не все. Дом я ценю гораздо выше», – сказал Крон.

    Источник: Sports.ru

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    31.07.2015 12:48
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    Комментарии (9)
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    Rado7
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    Клоун. Сам не прошел мед. тесты, и теперь придумывает отмазки
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    Не всё, но многое
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    Нигелист
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