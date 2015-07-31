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    • Направление развития детско-юношеского футбола в РФС будет усилено

    Направление развития детско-юношеского футбола в РФС будет усилено

    Направление развития детско-юношеского футбола в Российском футбольном союзе (РФС) в ближайшее время будет усилено, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

    В пятницу состоялось подписание меморандума о партнерстве и совместной программе по подготовке юных футболистов между министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом и Немецким футбольным союзом (DFB). Программа основана на опыте и методиках, применяемых DFB.

    «Нам будет оказана помощь в подготовке тренеров, методик, в РФС будет усилено направление детско-юношеского футбола, – сказал Мутко на пресс-конференции. – У нас есть 14 ВУЗов, сейчас изучаем вопрос, на базе какого ВУЗа будет создана научная группа».

    «Мы намерены вернуться к созданию статуса регионального центра спортивной подготовки, – отметил Мутко. – Это как гостиницы – три звезды, четыре звезды. Вот и центры будут получать такой статус. Нужны будут выполнения неких условий: наличие двух полей, тренеров определенной квалификации, сдача специалистами тестов. После получения статусов РФС начнет оказывать таким центрам финансовую поддержку, гранты. Допустим, создадим таких центров 50 или 100, подпишем соглашения».

    Министр спорта также добавил, что эти центры «должны будут работать по тем методикам, что мы создадим, и участвовать в соревнованиях, которые мы укажем». «Введем стипендии и, начиная с 14-летнего возраста, создадим команды из самых талантливых ребят. Мы очень расточительны (в плане талантливых футболистов), хотя у нас очень талантливые дети. Кубок выиграли, в кабинет директора поставили и все. Но нам еще нужно включить стимулирующие факторы, чтобы готовились игроки для национальных команд, строилась пирамида».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: Р-Спорт

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    31.07.2015 11:35
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    Комментарии (4)
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    KAZANOID
    1438333385
    Центры нужно финансироват за счёт клубов РФПЛ.Сделать лимит на три иностраца,а на поле можно выпускать пять,но за каждого свыше трёх надо будет выплачивать клубам по ляму.Даже если выходит на замену.Заменил иностранца иностранцем лям на кассу,хоть на минуту вышел,плати.Все деньги на детский футбол.Опять же купил клуб РФПЛ молодго парня у центра,плати за него ежегодно по ляму баксов,если молодняку до 15 лет.От 15 до 17 по полляма в год,с 17 до 19 по четверть ляма в год.А так привезут парня 18 годов из Томска и потом руководители цыски или кораблика кричат,что это их воспитанник.Ваш воспитанник будет,если с 6 лет до мастера доведёте.А так плати детскому тренеру,который его взрастил.
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    aseke25
    1438338034
    Давно пора..
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    uxvxcvx
    1438338789
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    ologreds
    1694997509
    numo437304
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