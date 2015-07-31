Направление развития детско-юношеского футбола в РФС будет усилено

Направление развития детско-юношеского футбола в Российском футбольном союзе (РФС) в ближайшее время будет усилено, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.



В пятницу состоялось подписание меморандума о партнерстве и совместной программе по подготовке юных футболистов между министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом и Немецким футбольным союзом (DFB). Программа основана на опыте и методиках, применяемых DFB.



«Нам будет оказана помощь в подготовке тренеров, методик, в РФС будет усилено направление детско-юношеского футбола, – сказал Мутко на пресс-конференции. – У нас есть 14 ВУЗов, сейчас изучаем вопрос, на базе какого ВУЗа будет создана научная группа».



«Мы намерены вернуться к созданию статуса регионального центра спортивной подготовки, – отметил Мутко. – Это как гостиницы – три звезды, четыре звезды. Вот и центры будут получать такой статус. Нужны будут выполнения неких условий: наличие двух полей, тренеров определенной квалификации, сдача специалистами тестов. После получения статусов РФС начнет оказывать таким центрам финансовую поддержку, гранты. Допустим, создадим таких центров 50 или 100, подпишем соглашения».



Министр спорта также добавил, что эти центры «должны будут работать по тем методикам, что мы создадим, и участвовать в соревнованиях, которые мы укажем». «Введем стипендии и, начиная с 14-летнего возраста, создадим команды из самых талантливых ребят. Мы очень расточительны (в плане талантливых футболистов), хотя у нас очень талантливые дети. Кубок выиграли, в кабинет директора поставили и все. Но нам еще нужно включить стимулирующие факторы, чтобы готовились игроки для национальных команд, строилась пирамида».



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