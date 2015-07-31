Глава Adidas Group: «Россия приняла программу, которую начала Германия в 2000 году»

Генеральный директор Adidas Group Герберт Хайнер на пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта РФ, РФС, Немецким футбольным союзом и компанией Adidas Group, рассказал о принятой программе по подготовке юных футболистов на основании опыта и методик, применяемых в Германии.



«Талантов в России очень много, мы должны развивать эти таланты. Россия хочет занять место в десятке. Это будет долгосрочная программа. Германия начала эту программу в 2000 году, когда неудачно выступила на Евро-2000.



Мы хотим выделять игроков с 10 до 14 лет. Мы будем систематически их выращивать. Будем обучать тренеров, чтобы специалисты были в любом уголке страны. Надо будет подождать. Но это программа эффективна, хоть и долгосрочна», – передает слова Хайнера «Чемпионат».



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