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    • Мутко: «Россия может войти в десятку лучших футбольных стран мира»

    Мутко: «Россия может войти в десятку лучших футбольных стран мира»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко зявил, что единая методика подготовки молодых игроков в будущем поможет сборной России стать лучше. По его словам, национальная команда обладает всеми возможностями, чтобы войти в десятку лучших футбольных стран мира, передает «Спорт-Экспресс».

    «Мы обладаем всеми возможностями для того, чтобы стать сильнее, войти в десятку лучших футбольных стран мира, – сказал Мутко. – У нас 400 тысяч детей занимается. Это огромная армия детишек. Мы уже вложили и продолжаем вкладывать большие средства в строительство полей и манежей. И вся эта система должна готовить нам всего-то 200 игроков для профессионального футбола, для сборной. Но долгие годы этого не происходит. Почему? Потому что не было четкой единой методики подготовки игроков. Благодаря которой мы бы понимали, к чему мы готовим ребят. Опыт Германии говорит о том, что такая единая философия дает плоды. До 2008 года у нас зарождалось нечто похожее, но в силу разных причин остановилось. Сейчас мы к этому возвращаемся.»

    «Бомбардир» дарит подарки.


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 10:33
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    Комментарии (34)
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    Eddyson
    1438335539
    Дело озёрного кооператора фурсенки живет и процветает.
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    rifcenter вернулся
    1438336507
    И 2008 у нас ничего не зарождалось... Хидинг чудо сотварил в матче с Голландией и все !
    Ответить
    Фантоци2015
    1438337126
    Нечто похожее слышали от Фурсенко)
    Ответить
    112910415
    1438337700
    производство трескучих лозунгов у нас - лучшее в мире!
    Ответить
    aseke25
    1438338498
    Когда..
    Ответить
    moment of Glory
    1438338990
    П..ть не мешки воротить.
    Ответить
    sir_Alex
    1438339964
    Лет ми спик фром май харт и не ипёт!
    Ответить
    nahan
    1438343713
    Предстоит большая и кропотливая работа.
    Ответить
    GooSe25
    1438343880
    Лет через двести , если на карте мира останется около 10-15 ти стран , да , мы сможем войти в десятку .
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    ologreds
    1694997509
    numo437300
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